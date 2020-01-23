- Для страны, для сборной хорошо, когда твои ребята выступают в Европе. Сборная Украины прибавляет за счёт этого. Тот же Зинченко значительно вырос с момента перехода в «Манчестер Сити». Даже просто тренируясь там рядом с лучшими футболистами мира. Лучше тренироваться в «Сити», чем играть в лучшем клубе России или Украины.
Когда ты забиваешь командам из нижней части таблицы РПЛ, то считаешь себя в порядке. А затем сталкиваешься с Бельгией — и тебя начинают возить, и ты уже не знаешь, что с этим делать. Надо молодых ребят отпускать в Европу. Не подойдут – вернутся обратно. Футбол – это Европа, а никак не Россия с Украиной. Футбол был в последний раз в СССР, когда на поле выходили сильнейшие, а стадионы вмещали по 50–60 тысяч человек, – цитирует слова Воронина News.ru.
Андрей Воронин известен своими выступлениями за "Ливерпуль", московское "Динамо", леверкузенский "Байер" и другие немецкие клубы. В период с 2002 по 2012 год Воронин провел 74 матча за сборную Украины и забил в них 8 мячей.
Воронин: футбол – это Европа, а никак не Россия с Украиной. Футбол последний раз был в СССР
Бывший футболист "Динамо", "Ливерпуля" и сборной Украины Андрей Воронин высказал мнение о необходимости переходов российских и украинских футболистов в Европу.
Фото: Reuters
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