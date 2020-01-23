Нападающий юношеской сборной России перешел в "Уфу"

Официальный сайт "Уфы" сообщил о подписании контракта с форвардом Гамидом Галаровым.
Фото: ФК "Уфа"
Срок действия соглашения составил три года.

19-летний Агаларов дебютировал в РПЛ в прошлом сезоне в составе "Анжи" в матче против "Урала" и провел в лиге 7 матчей, не отметившись результативными действиями.

В этом сезоне в ПФЛ Агаларов провел 15 матчей за "Анжи" в ПФЛ, в которых забил 5 голов и отметился 3 голевыми передачами. В составе юношеской сборной страны на счету Агаларова 21 матч и 9 забитых мячей.


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Теги: Уфа Анжи Агаларов
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