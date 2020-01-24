— Вадим [Шпинев] представляет интересы многих футболистов, которые играют существенную роль в команде. Немало ребят из нашей академии с ним работают. Он не единственный, кто, как вы выразились, приблизился к клубу.
Роль Вадима в подписании новых контрактов с его клиентами Антоном и Лешей Миранчуками очень значительна, поскольку условия, на которые они могли бы претендовать, значительно выше. Сейчас мы пытаемся проработать трансфер Алексея за границу и взаимодействуем с его агентом в полном контакте, действуем, как в одной команде. Мы работаем и находимся в одной лодке с целым рядом агентов. Стремимся к общему успеху, а не к попыткам объегорить друг друга, что тоже неоднократно случалось в прошлом году, — приводят слова Кикнадзе "Известия".
В начале января "Ювентус", проявлявший интерес к футболисту "Локомотива" Алексею Миранчуку, подписал принадлежавшего "Аталанте" шведа Деяна Кулусевски, потратив на приобретение атакующего полузащитника 35 миллионов евро. С тех пор новой информации о планах "Ювентуса" приобрести Миранчука в СМИ не поступало.
Кикнадзе: пытаемся проработать трансфер Алексея Миранчука за границу
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе ответил на вопрос о связи клуба с агентом Вадимом Шпинёвым, представляющим интересы братьев Миранчуков, а также рассказал о работе клуба по продаже Алексея.
Фото: ФК "Локомотив"
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