Уткин высказался о скандале с выборами президента РПЛ

Напомним, на общем собрании клубов РПЛ Сергей Прядкин был переизбран на должность президента организации. Сегодня состоялось заседание избирательного комитета РФС, на котором выборы были признаны недействительны.
"Меня мало интересует властная коллизия в российском футболе. Противостояния Сергея Прядкина и Александра Дюкова быть не может. Не может, потому что Прядкин не самостоятельная фигура. По двум причинам: он не представляет ни большие деньги, ни клан. Весь смысл фигуры Прядкина в том, что он более-менее устраивает всех. А человек, который устраивает всех, не может встревать в противостояние.
Сергей Прядкин не восстал, нет. Он попытался, воспользовавшись паузой, пристегнуть себя к стулу. Он вообще мастер таких манипуляций. Например, любимая шутка Прядкина — снять незаметно для собеседника с руки часы или вытащить ключи от машины. Он правда это делает виртуозно. Вот переизбрание — это что-то в этом роде. Но возникает одна проблема.
И если глава РПЛ — значимая фигура, и ее роль велика, то вопрос его избрания на 5 лет просто не может быть вопросом получасового голосования. Отчетный доклад за проработанное время может быть формальностью, его даже, может, и не прочтут — тем более, что, как всем известно, есть как минимум один представитель клуба Премьер-лиги, голосовавший за Прядкина, который реально не умеет читать. Но доклада не может не быть вообще. Юридически может, по смыслу — нет. Если его нет, значит, нет и проблем. А они существуют.
Если не было хоть каких прений по тому, что будет дальше — то и сама постановка проблем ничтожна. А реально это не так. Вот это и противоречит, на самом-то деле, практикой принятия решений при Дюкове. Я лично, честно говоря, надеялся, что у него есть некие проработанные идеи, с которыми он становится президентом; оказалось — нет. Но он, заметьте, все обсуждает и всех выслушивает. Поэтому все и происходит адски долго, между прочим.
И на фоне этого дискурса щелчок Сергея Прядкина, который решил быстро слиться с руководящим креслом, совсем не по понятиям. Клубы Прядкину не поддержка. Большинству клубов все равно, там безымянные люди, сидящие на региональных деньгах. Он имеет смысл только как компромиссная фигура. И он сам вышел за пределы поиска компромисса.
Самое интересное, что если бы Прядкин вдруг предложил бы, как решить проблемы увеличения количества матчей, не прибегая при этом к одиозной идее 18 команд… Кто знает, может, ему бы вообще спасибо сказали. Потому что у претендентов на его функционал, Алаева и Митрофанова, таких идей нет. Мне кажется, Сергей Геннадьевич просто поленился. Ну, как обычно", - написал Уткин.
Уткин высказался о скандале с выборами президента РПЛ
Блогер и журналист Василий Уткин в своем телеграме высказался о том, что РФС признал недействительными выборы президента РПЛ Сергея Прядкина.
Фото: Sport24
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