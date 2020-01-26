Акция фанатов "Енисея" не помогла сохранить Газзаеву пост

Журналист Василий Конов сообщает, что наставник "Енисея" Юрий Газзаев подал в отставку.Напомним, Газзаев ещё в прошлом году сообщал о желании покинуть идущую в зоне вылета ФНЛ команду, но на зимние сборы специалист поехал с командой.Ранее фанаты команды устроили акцию в стиле фильма "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". На въезде в Красноярск появились три рекламных щита, на которых болельщики обращались к директору клуба Алексею Ивахову и министра спорта края Павла Ростовцева по поводу того, что нынешный тренер команды Юрий Газзаев готовит команду к выходу в РПЛ, но при этом руководство клуба и краевого министерства спорта предпринимает действия по его увольнению.Напомним, ранее футбольный клуб "Химки" снял с команды цель выйти в РПЛ. Это произошло из-за проблем с поиском нового спонсора.Ранее на общем собрании РПЛ большинство клубов проголосовало за расширение лиги до 18-ти команд.