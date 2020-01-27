Кирилл Логинов, отчим и агент форварда "Зенита" Александра Кокорина, рассказал о планах футболиста. По словам Логинова, Кокорин не поедет на второй сбор с "Сочи", вопреки появившейся информации о переходе футболиста в стан южан на правах аренды.
"Поедет ли он на второй сбор с "Сочи"? Нет, не поедет. Будет ли Кокорин тренироваться с "Зенитом-2"? Пока этого не произошло, у него выходные и он готовится ехать на второй сбор команды", — цитирует Логинова "Спорт день за днём".
Ранее об аренде Кокорина объявил гендиректор "Зенита" Александр Медведев. В то же время футболист через окружение прямо дал понять, что не планирует уходить в аренду. Тогда появились слухи. согласно которым футболиста могут отправить в "Зенит-2".
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Агент Кокорина: Александр не поедет на второй сбор с "Сочи"
Кирилл Логинов, отчим и агент форварда "Зенита" Александра Кокорина, рассказал о планах футболиста. По словам Логинова, Кокорин не поедет на второй сбор с "Сочи", вопреки появившейся информации о переходе футболиста в стан южан на правах аренды.
Фото: korrnews
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