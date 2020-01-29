Речь о футболисте сборной Уругвая Диего Лаксальте. Защитник сейчас выступает на правах аренды в "Торино", но может вернуться в состав "Милана". Также, по сведениям источника, существует вариант с московским "Спартаком".
На счету Лаксальта 16 матчей в текущем сезоне Серии А. В составе сборной Уругвая он принимал участие на Чемпионате мира в России, где его команда обыграла хозяев турнира со счетом 3:0.
Calciomercato: "Спартак" может пополнить игрок "Милана" Лаксальт
Объявлявший об отсутствии планов на приобретение футболистов в зимнее трансферное окно удивил арендой Александра Соболева, а итальянское издание Calciomercato приписывает красно-белым интерес к игроку "Милана".
Фото: Getty Images
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