Веллитон впервые рассказал, что у него была возможность переехать в Англию, но трансфер сорвался и он до сих пор не знает, почему переход не осуществился.
Предложение по трансферу игрока делал "Ливерпуль" в 2009 или 2010 году, но у агента бразильца были разногласия с руководством "красно-белых". Как полагает игрок, возможно, это и повлияло на срыв сделки.
- Я мог перейти "Ливерпуль". Это был то ли 2009-й, то ли 2010 год. У моего агента были проблемы с руководством "Спартака", - сказал бывший форвард красно-белых.
Веллитон выступал за "Спартак" с 2007 по 2013 год, провел 133 матча во всех турнирах, в которых забил 61 мяч и отдал 19 голевых передач. В составе "красно-белых" Веллитон трижды становился серебряным призером чемпионата России.
Веллитон рассказал, что мог из "Спартака" перейти в топ-клуб АПЛ
Экс-нападающий "Спартака" Веллитон сообщил в интервью Sport24 о несостоявшемся переходе в "Ливерпуль".
Getty Images Europe (Дмитрий Коротаев)
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