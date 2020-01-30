Напомним, ранее Кокорин отказался переходить в "Сочи" на правах аренды до конца сезона, после чего руководство клуба отправило его в "Зенит-2". Сам футболист подтвердил, что поедет на сбор со второй командой.
Ранее несколько российских клубов высказались о желании подписать Кокорина, однако не уверены, что он согласится на переход.
"Я не могу обсуждать футболиста другой команды. На сегодняшний день он игрок другой команды, поэтому я комментировать не могу", - цитирует Семина РИА Новости.
"Локомотив" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка в 19 матчах.
Семин: Кокорин? На сегодняшний день он игрок другой команды
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин ответил на вопрос о том, могут ли "железнодорожники" теоретически подписать нападающего "Зенита" Александра Кокорина, который следующим летом станет свободным агентом.
Фото: ФК "Зенит"
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