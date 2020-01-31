"Ты че очки-то надел?": "Локомотив" опубликовал диалог Семина и Карпина (видео)

Пресс-служба "Локомотива" в твиттере опубликовала видео диалога главного тренера команды Юрия Семина с наставником "Ростова" Валерием Карпиным в преддверии турнира Кубок Париматч Премьер, который состоится в Дохе с 1 по 9 февраля.
Фото: Sport24
– Ты че очки-то надел?

– Слушай, че надел, зрение такое. Не всем же быть таким, как вы у нас. 50 лет, 51 уже, - ответил Валерий Георгиевич.

– Неужели тебе 50?

– 51 будет послезавтра.

– Поздравим, поздравим, время идет. Но очки рано. Очков много, поэтому очки надел.

– Очков много не бывает.

– Столько набрал уже! - сказал Семин.



Напомним, на турнире, который стартует уже сегодня, примут участие "Локомотив", "Ростов", "Спартак" и сербский "Партизан".

Календарь матчей выглядит следующим образом:

01.02.2020 "Локомотив" - "Партизан"
01.02.2020 "Спартак" - "Ростов"
04.02.2020 "Партизан" - "Ростов"
05.02.2020 "Локомотив" - "Спартак"
08.02.2020 "Спартак" - "Партизан"
09.02.2020 "Ростов" - "Локомотив"

"Локомотив" ушел на зимнюю паузу, находясь на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды Юрия Семина 34 очка. "Ростов" занимает третью строчку, имея столько же очков.


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Теги: Локомотив Семин Карпин Ростов
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