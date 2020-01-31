"Ты че очки-то надел?": "Локомотив" опубликовал диалог Семина и Карпина (видео)

– Слушай, че надел, зрение такое. Не всем же быть таким, как вы у нас. 50 лет, 51 уже, - ответил Валерий Георгиевич.
– Неужели тебе 50?
– 51 будет послезавтра.
– Поздравим, поздравим, время идет. Но очки рано. Очков много, поэтому очки надел.
– Очков много не бывает.
– Столько набрал уже! - сказал Семин.
«Ты что очки-то надел?» ? #ОднаждыВКатаре #РЖДТренировочныеСборы ?? pic.twitter.com/CblYWLHGt6— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) January 31, 2020
Напомним, на турнире, который стартует уже сегодня, примут участие "Локомотив", "Ростов", "Спартак" и сербский "Партизан".
Календарь матчей выглядит следующим образом:
01.02.2020 "Локомотив" - "Партизан"
01.02.2020 "Спартак" - "Ростов"
04.02.2020 "Партизан" - "Ростов"
05.02.2020 "Локомотив" - "Спартак"
08.02.2020 "Спартак" - "Партизан"
09.02.2020 "Ростов" - "Локомотив"
"Локомотив" ушел на зимнюю паузу, находясь на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды Юрия Семина 34 очка. "Ростов" занимает третью строчку, имея столько же очков.