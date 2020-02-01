Один из лучших бомбардиров Чемпионшипа перешел в "Вест Хэм" за 22 миллиона

Официальный сайт лондонского "Вест Хэма" подтвердил трансфер полузащитника Боуэна.

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Джеррод Боуэн перешел из "Халл Сити" в лондонский "Вест Хэм", заключив контракт на 5,5 лет.



Стоимость трансфера составила 22 миллиона фунта, часть из которых будет уплачена бонусами, сообщает Sky Sports.



В этом сезоне в Чемпионшипе на счету 23-летнего полузащитника 16 забитых мячей в 29 матчах за "Халл", что является лучшим результатом в команде и вторым в лиге.