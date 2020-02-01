"Динамо Москва" 3:1 "Младост"
Голы: Рыков, 9, Панченко, 12 (пен.), 15, Павлович, 40
Динамо: Лещук, Плиев (Фёдоров, 46), Рыков (Калачёв, 72), Евгеньев (Зорин, 62), Морозов, Каборе (Школик, 62), Жоаозиньо, Соснин (Москвичев, 62), Кардозу, Панченко, Игбун
Предупреждения: Рыков, 43, Фёдоров, 47
"Динамо" обыграло "Младост" в контрольном матче
Московское "Динамо" на сборах в Турции обыграло сербский клуб "Младост" в товарищеском матче со счётом 3:1.
Источник: ФК "Динамо"
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