Напомним, специалист сменил на посту рулевого красно-белых Массимо Карреру осенью 2018-го и проработал в стане Народной команды год.
- Кононов не заступался за игроков, которые уходили летом. Я подходил к тренеру, когда собирался уйти, он говорил, что не знает, что делать. Предложил обсудить этот вопрос с директором клуба. У меня не было планов уходить из "Спартака".
По его поведению, он был слишком вежливым для "Спартака", [но] всей команде нравился его стиль и он сам. Думаю мы бы поставили атакующую игру, если бы оставили Кононова и всех игроков. Нам нужно было дать время, - приводит "Чемпионат" слова игрока.
32-летний Адриано выступал за "Спартак" с января 2017 по июль 2019 года, перейдя в "Палмейрас" за 1 млн евро. В составе "красно-белых" он выиграл чемпионат и суперкубок России.
Луис Адриано: Кононов говорил, что не знает, что делать
Бывший страйкер "Спартака" рассказал об опыте работы с Олегом Кононовым
Источник ФК "Спартак"
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