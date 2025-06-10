«Было ли тяжело, учитывая отсутствие многих игроков в заявке сборной на матч? Надо спрашивать у ребят, которые играли, но мне показалось, что нелегко. Когда мы всё правильно делали, то особо трудностей не было, но как начали что-то выдумывать, терять, то пришлось больше бегать, появилась усталость и второй тайм получился чуть-чуть сумбурным», - цитирует Глебова metaratings.ru.
Сборная России разгромила Беларусь со счетом 4:1. Четыре гола за российскую команду забил Ярослав Гладышев.
Стоит напомнить, что ранее подопечные Валерия Карпина провели товарищеский матч с Нигерией, который завершился вничью - 1:1.
Глебов высказался о крупной победе сборной России над Белоруссией
Полузащитник сборной России Данил Глебов оценил игру национальной команды в товарищеском матче против Беларуси (4:1).
Фото: РФС