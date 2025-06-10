«Гладышев - отличный игрок, его ждет большое будущее, если будет продолжать работать в том же духе. В ближайшее время можем его где-то в Европе увидеть», - цитирует Мартыновича «Матч ТВ».
Гладышев забил четыре гола в ворота Беларуси в товарищеском матче, который сборная России выиграла со счетом 4:1.
В прошедшем сезоне Ярослав принял участие в 39 матчах за московское «Динамо» во всех турнирах, забив 13 голов, а также на его счету шесть результативных передач.
Мартынович - о Гладышеве: его ждет большое будущее
Капитан сборной Беларуси Александр Мартынович заявил, что Ярослава Гладышева ждет большое будущее.
Фото: РФС