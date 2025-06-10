«Буду очень рад, если Карпин придет в «Динамо». Знаю, что он ставит агрессивный и атакующий футбол низом, комбинационный, который показывает сборная России. Это не то чтобы мечта, но мне очень интересно поработать с ним. Если Карпина назначат в «Динамо» - будет супер», - цитирует Лепского «Советский спорт».
Ранее стало известно, что руководство бело-голубых планирует официально объявить о назначении Карпина на пост главного тренера московского клуба до 16 июня.
Напомним, что «Динамо» завершило прошедший сезон РПЛ на пятом месте, набрав 56 очков. Бело-голубые отстали от «Краснодара», который стал чемпионом России, на 11 баллов.
Лепский: если Карпина назначат главным тренером "Динамо" - будет супер
Защитник московского «Динамо» Иван Лепский был бы рад, если Валерий Карпин возглавит бело-голубых.
Фото: РФС