- Мы не ведем переговоров относительно перехода Игоря Смольникова из "Зенита" в "Рубин". Слышу об этом впервые, - приводит слова Маньякова sport24.
Соглашение "Зенита" и Смольникова истекает грядущим летом. Отметим, что за полгода до истечения контракта футболист уже имеет право вести переговоры с другими клубами.
В текущем сезоне РПЛ Смольников провел 8 матчей.
Агент Смольникова: слышу о переговорах с "Рубином" впервые
Представляющий интересы Игоря Смольникова агент Александр Маньяков опроверг слухи по поводу переговоров защитника "Зенита" с казанским клубом
Источник: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»