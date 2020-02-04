По информации ESPN, "Краснодар" предложил мексиканскому клубу вариант с арендой игрока, но сумма компенсации не удовлетворила "Монтеррей". Сумма отступных 25-летнего полузащитника составляет 15 миллионов евро.
Сообщается, что игроком также интересуется "Интер Майами", чьим владельцем является Дэвид Бэкхем. Американский клуб намерен вдвое увеличить предложение, поступавшее "Монтеррею" от "Краснодара".
В нынешнем сезоне на счету мексиканского полузащитника 2 забитых мяча в 25 матчах за клуб во всех турнирах.
Кроме того, Писарро провел 25 матчей за сборную Мексики, в которых записал на свой счет 5 забитых мячей .
"Монтеррей" не захотел отдавать Писарро в "Краснодар"
"Краснодар" в январе интересовался мексиканским полузащитником Родолфо Писарро, выступающим за "Монтеррей" и сборную Мексики.
Фото: MEXSPORT
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