– В каком веке мы живём, если чемпион страны объявляет о трансфере футболиста без его ведома? Кокорин хоть и отсидел, но не стал рабом... Я бы позвал тренера и игрока и прояснил бы ситуацию. А то получается, что руководство договорилось, а Кокорин – нет. Так в прессе и начинается выяснение отношений, - цитирует Тихонова "Чемпионат".
49-летний Тихонов считает, что в такой ситуации "Зенит" мог сообщить Кокорину, что продлевает с ним контракт, но ради игровой практики отправляют его в аренду, но даже в этом случае футболист имел право отказаться. Бывший полузащитник также добавил, что когда такую информацию узнают из прессы, то это неправильно.
Напомним, 28-летний Кокорин отказался от перехода на правах аренды в "Сочи", за что "Зенит" не взял его на сборы с основной командой и отправил в "Зенит-2". Сам футболист заявил, что никуда не уйдёт, пока питерцы не озвучат по нему официальному позицию.
Тихонов - о решении "Зенита" по Кокорину: он хоть и отсидел, но не стал рабом
Бывший полузащитник московского "Спартака" Андрей Тихонов высказал мнение по поводу ситуации нападающего Александра Кокорина в "Спартаке".
Источник: ФК "Зенит"
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