В РПЛ объявили, что все клубы Премьер-лиги выдвинули Прядкина на пост президента

Российская Премьер-лига на своём официальном сайте объявила, что нынешний президент организации Сергей Прядкин был выдвинут от всей 16 команд.

Источник: Фёдор Успенский / "СЭ"

- 4 февраля 2020 года завершился срок выдвижения кандидатур на пост президента Российской Премьер-Лиги. Все шестнадцать клубов РПЛ единогласно выдвинули Сергея Прядкина, - сказано в заявлении.



- Я благодарен всем клубам Лиги за оказанное мне доверие. Предварительно обсуждал с президентом Российского футбольного союза Александром Дюковым предстоящие выборы, и он поддержал мою кандидатуру, - заявил Прядкин.



Он также отметил, что 17 марта, в день выборов, представит руководителям лиги отчёт о своей работе в РПЛ, а также выдвинет план работы на следующую "пятилетку".



Напомним, ранее РФС признали "недействительными" перевыборы Прядкина в январе 2020 года.