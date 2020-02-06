"Спартак" хочет взыскать с "Крузейро" 750 тысяч евро за аренду Педро Роши

"Спартак" обратился в ФИФА с требованием взыскать с «Крузейро» долг за аренду нападающего Педро Роши. Об этом сообщает Globo Esporte.
Фото: EPA
По информации издания Globo Esport, "Спартак" обратился в ФИФА с требованием взыскать с бразильского клуба 750 тысяч евро за аренду форварда Педро Роши.

25-летний нападающий находился в аренде в "Крузейро" с апреля по декабрь 2019 года. По итогам сезона «Крузейро» впервые в истории вылетел из элитного дивизиона. В клубе не стали выкупать трансфер Роши, в связи с финансовыми проблемами, но и сумму за аренду игрока бразильцы не перевели московскому клубу .

В январе "Спартак" снова отдал Педро Рошу в годичную аренду в другой бразильский клуб: "Фламенго".

Педро Роша принадлежит "Спартаку" с августа 2017 года. В московский клуб бразилец перешел из "Гремио" за 12 миллионов евро, став одним из самых дороги трансферов "красно-белых".

В составе "Спартака" Педро Роша провел 19 матчей, в которых забил гол и отметился двумя результативными передачами. Соглашение Роши со "Спартаком" рассчитано до 2023 года.


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Теги: Спартак Крузейро Педро Роша ФИФА
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