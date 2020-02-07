У молодого полузащитника спросили, что он чувствует от знакомства с братьями, с которыми не смог пересечься в одной команде на футбольном поле.
- Действительно, раньше не был с ними знаком. Сейчас немного пересекаемся. Братья шутят, а как же без этого? Мне рассказывали, что в свои игровые годы молодых они прессинговали прилично. Особенно, Костю Кучаева, если не ошибаюсь, да и Федю Чалова тоже. Сейчас такого нет, - цитирует россиянина Bobsoccer.
21-летний Обляков выступает за ЦСКА с 2018 года, перейдя из "Уфы". В текущем сезоне он отметился 2 голами и 4 передачами в 18 матчах РПЛ. Также на счету полузащитника 6 матчей в Лиге Европы без результативных действий.
Обляков: Березуцкие в своё время прессинговали молодых. Сейчас такого нет
Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков поделился эмоциями от знакомства с Алексеем и Василием Березуцким, которые вернулись в структуру армейцев.
Источник: ПФК ЦСКА
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