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Гаджиев: в новом сезоне махачкалинскому "Динамо" будет сложнее

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, почему следующий сезон РПЛ будет сложным для команды.
Фото: ФК "Динамо" Мх
«Команде в новом сезоне будет сложнее или легче? Сложнее. Однозначно. Моя убежденность в этом основана на опыте абсолютного большинства клубов, подобных нашему. Ожидания от нового сезона у нас сейчас такие, которые стимулируют улучшение качества работы. Есть четкое понимание, что нас могут удержать на плаву не столько наши возможности на трансферном рынке, сколько предстоящая работа на поле и вне его с уже сформировавшейся командой», - приводит слова Гаджиева пресс-служба махачкалинского клуба.

В прошедшем сезоне «Динамо» заняло 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. Махачкалинская команда набрала 29 баллов.

Напомним, что первое место в чемпионате занял «Краснодар», на второй строчке расположился «Зенит», а на третьей позиции ЦСКА.

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