Прежде всего Ларин отметил, что все футболисты команды грезят мечтой играть в Премьер-лиге, поэтому они хотят подняться на лигу выше. Он считает, что у "Чертаново" не будет огромных проблем с бюджетом, а также рассказал, где будет выступать команда, если выйдет в РПЛ.
- В первую очередь обсуждается БСА "Лужники", на которой нет большого футбола. Может, это будем мы, может — "Торпедо", - цитирует Ларина "СЭ".
Также у него спросили, как он считает, нормально ли набирать две тысячи болельщиков на 80 тысячной арене.
- Согласен, 2 тысячи — это слишком мало, но я для начала рассчитываю минимум на 5 тысяч. Естественно, понимаем, что для «Чертаново» сейчас самый главный минус, - добавил Ларин.
"Чертаново" после 25 туров идёт на четвертом месте в ФНЛ с 48 очками, отставая от лидирующего "Ротова" на четыре очка.
Директор "Чертаново": если выйдем в РПЛ, рассмотрим для домашней арены "Лужники"
Директор "Чертаново" Николай Ларин рассказал о возможной домашней арене, если команда выйдет в РПЛ.
Источник: Фёдор Успенский / "СЭ"
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