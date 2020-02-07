Директор "Чертаново": если выйдем в РПЛ, рассмотрим для домашней арены "Лужники"

Директор "Чертаново" Николай Ларин рассказал о возможной домашней арене, если команда выйдет в РПЛ.

Источник: Фёдор Успенский / "СЭ"