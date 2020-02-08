Срок контракта Кротова с уфимским клубом рассчитан на 2 года.
Вячеслав Кротов перебрался в "Уфу" в 2015-м году из московского "Спартака" за 500 тысяч евро.
В нынешнем сезоне РПЛ на счету Кротов 13 матчей за "Уфу", в которых нападающий забил два мяча и отдал одну голевую передачу.
Перед возобновлением чемпионата России "Уфа" имеет в своей копилке 25 очков и занимает седьмое место в таблице.
Кротов продлил контракт с "Уфой"
Официальный сайт "Уфы" сообщает о продлении соглашения с 26-летним нападающим Вячеславом Кротовым.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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