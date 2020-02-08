Помимо товарищеской игры с ЦСКА, которая начнётся в 15:00 по московскому времени, "сине-бело-голубые" проведут матч с "Ленинградцем", начало назначено на 18:00.
Сообщается, что во втором матче примут участие те футболисты, которые не сыграют с армейским клубом. Трансляцию проведет клуб из Ленинградской области у себя на youtube-канале.
Сегодня "Зенит", кроме игры с ЦСКА, сыграет и с "Ленинградцем"
Пресс-служба питерского "Зенита" объявила об изменениях в расписании команды на сегодня.
Источник: ФК "Зенит"
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