32-летний вратарь в том матче дебютировал в Лиге чемпионов и сбил португальца Фелиша на 45 секунде. Хотя Коченкову показалось, что всё было намного позже.
- Когда мне после игры сказали, что это была 45-я секунда, я не поверил. Не знаю, как это сработало. Мне показалось, что мы уже минут пять-десять сыграли. Не думаю, что сфолил из-за волнения. Меня не трясло. Наоборот, был восторг от соперника и атмосферы. Я просто вообще не видел Фелиша, он очень неожиданно выскочил, - заявил вратарь.
Он также отметил, что когда на забитом "Ванда Метрополитано" заиграла музыка Лиги чемпионов, у него пошли мурашки по коже. Для него игра в главном клубном турнире была мечтой.
В текущем сезоне Коченков провёл четыре матча за "Локомотив" во всех турнирах.
Коченков: Когда сбивал Фелиша на 45 секунде, показалось, что это была 5-10 минута матча
Вратарь московского "Локомотива" Антон Коченков в интервью "РБ" рассказал о фоле на нападающем "Атлетико" Жоау Фелише в 6-туре группового этапа Лиги чемпионов (0:2), который привёл к пенальти в ворота "железнодорожников". Россиянин с ударом справился.
Источник: ФК "Локомотив"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»