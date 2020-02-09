Игроки сборной России проголосовали за лучший фильм года. Тарантино выбрал только Дзюба

За фильм "Ford против Ferrari" Джеймса Мэнголда проголосовали сразу шесть игроков. Это Ильзат Ахметов, Денис Черышев, Иван Обляков, Дмитрий Баринов, Антон Шунин и Антон Миранчук.
"Джокер" Тодда Филлипса выбрали Иван Игнатьев, Георгий Джикия и Вячеслав Караваев.
Работу Мартина Скорсезе "Ирландец" оценили Фёдор Чалов и Максим Беляев.
Капитан команды Артём Дзюба выбрал "Однажды в Голливуде" от Квентина Тарантино
Новичок "Динамо" Николай Комличенко остановил свой выбор на работе Сэма Мэндеса "1917".
Единственным, кто выбрал "оскароносный" фильм "Паразиты" стал Александр Ерохин.
#Оскар за лучший фильм получили «Паразиты». А вот как голосовала сборная России ? pic.twitter.com/KvacQTJmsO— Сборная России (@TeamRussia) February 10, 2020