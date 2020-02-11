Каррера возглавил АЕК 8 декабря 2019 года. Под его руководством команда провела 13 матч и одержала восемь побед, потерпев при этом всего одно поражение.
"Если честно, не ожидал столь успешного начала работы в АЕК. Но надеялся, что мы сможем показать хорошие результаты.
Повторить успех "Спартака" в первом сезоне? Не будем забегать вперед. Но я работаю именно ради этого и сделаю все, чтобы так и случилось. Конечно, сейчас отрыв лидеров очень велик, но мы приложим все силы и попытаемся догнать их", - цитирует Карреру Sport24.
Каррера работал в "Спартаке" с 2016 до 2018 год. Изначально он был помощником главного тренера Дмитрия Аленичева, но после его отставки итальянец возглавил команду. В первый же сезон "Спартак" стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.
В октябре 2018 года Каррера покинул московский клуб.
Каррера хочет повторить с АЕКом успех "Спартака"
Главный тренер АЕКа Массимо Каррера признался, что не ожидал столь успешного начала в греческом клубе.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!