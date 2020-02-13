"В чем особенность Семака? Он разговаривает с игроками, взаимодействует с нами, стремится понять каждого футболиста. Интересуется, как игроки чувствуют себя на поле. Для меня это немного новый стиль отношений с тренером. Но мне очень нравится", - приводит слова Малкома "Чемпионат".
Напомним, Малком перешел в "Зенит" летом 2019 года. Петербургский клуб заплатил "Барселоне" за форварда 40 миллионов евро. Малком принял участие всего в двух официальных матчах за сине-бело-голубых, получив травму в августе в игре с "Динамо". С того времени форвард восстанавливался и приступил к тренировкам только на зимних сборах.
"Зенит" лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков в 19 играх.
Малком: Семак? Для меня это немного новый вид отношений с тренером
Нападающий "Зенита" Малком поделился мнением о главном тренере команды Сергее Семаке.
Фото: ФК "Зенит"
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