На одной из валентинок появилось пожелание "Люблю тебя больше, чем гол "Спартаку" с 55 метров" и фотографией Владимира Рыкова. Напомним, защитник в 5-туре чемпионата России 2018/2019 забил вратарю московского "Спартака" со своей половины поля.
"Люблю тебя больше, чем гол "Спартаку" с 55 метров". "Динамо" выпустило валентинки к 14 февраля
Московское "Динамо" выпустило валентинки ко Дню Святого Валентина, который празднуется сегодня, 14 февраля.
На одной из валентинок появилось пожелание "Люблю тебя больше, чем гол "Спартаку" с 55 метров" и фотографией Владимира Рыкова. Напомним, защитник в 5-туре чемпионата России 2018/2019 забил вратарю московского "Спартака" со своей половины поля.
На одной из валентинок появилось пожелание "Люблю тебя больше, чем гол "Спартаку" с 55 метров" и фотографией Владимира Рыкова. Напомним, защитник в 5-туре чемпионата России 2018/2019 забил вратарю московского "Спартака" со своей половины поля.
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!