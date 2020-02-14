Сегодня стало известно, что Кокорин в ближайшее время на правах аренды присоединится к "Сочи". Перед товарищеским матчем "Ахмат" - "Сочи" в твиттере грознецкой команды появилась фотография, на которой вместе стоят Кокорин и Денис Глушаков. Причем форвард был в форме "Сочи". Позже эта фотография была удалена.
Напомним, "Сочи" объявил о переходе Кокорина в январе, однако футболист отказывался играть в последней команде РПЛ. Вчера владелец "Сочи" Борис Ротенберг сообщил, что смог договориться с Кокориным.
"На двух стульях одной задницей не усидишь. Тем более "Сочи", судя по всему, был бы лишь промежуточным этапом в карьере с практически гарантированным возвращением в "Зенит". Так ведь? Вот и всё. Что мешало, став свободным агентом, заключить выгодный контракт с "Зенитом"? На мой взгляд, ничего. Видимо, какие-то причины, не буду называть какие, потому что это из области моих, пусть и небеспочвенных предположений, заставили его сделать столь конкретные выводы", - цитирует Валуева РИА Новости.
Валуев - о Кокорине: на двух стульях одной задницей не усидишь
Известный в прошлом боксер, а ныне депутат госдумы Николай Валуев поделился мнением о ситуации с нападающим "Зенита" Александром Кокориным.
Фото: ТАСС
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