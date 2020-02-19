По информации источника, руководство "Рубина" планирует совершить трансфер уже в ближайшее время.
В сезоне 2019/2020 Меркулов провел 20 матчей за "Урал" во всех турнирах, в которых отдал 2 голевые передачи.
Действующий контракт футболиста с "Уралом" рассчитан до конца текущего сезона.
"Рубин" может подписать защитника "Урала" Меркулова
Защитник екатеринбургского "Урала" Михаил Меркулов может перейти в казанский "Рубин" уже в это трансферное окно, сообщает "Спорт-Экспресс".
Фото: РИА Новости
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