"Когда ты покупаешь футболиста за € 18 млн, этот футболист может провалить одну игру, но должно быть видно, что это классный футболист. Если мы говорим о Тиле, как о центральном полузащитнике, от него не требуется голов в каждом матче, но я не могу сказать, что в будущем этот игрок поможет. Я в это с трудом верю. Даже не побоюсь слов и скажу, что это провальный трансфер", - цитирует Аленичева "Чемпионат".
Тиль выступает за "Спартак" с лета прошлого года, перейдя из голландского АЗ. Сумма трансфера составила 18 миллионов евро.
В нынешнем сезоне футболист забил один гол и отдал две голевые передачи в 13 матчах. Его контракт со "Спартаком" рассчитан на четыре года.
"Спартак" занимает десятое место в турнирной таблице, набрав 22 очка в 19 матчах.
Ранее бывший футболист "Спартака" Андрей Тихонов тоже раскритиковал покупку Тиля.
Аленичев назвал трансфер Тиля в "Спартак" провальным
Бывший главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев прокомментировал покупку красно-белыми полузащитника Гуса Тиля.
Фото: ФК "Спартак"
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