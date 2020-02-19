"Честно говоря, я был удивлён. В такую команду, как "Спартак", ему ещё рано. Летом — да. Я Сашу очень хорошо знаю, он такой откровенный сибирский парень, но ему надо было окрепнуть в другой команде. Мое мнение: нужно было остаться в клубе до конца сезона, он и команде помог бы, да и доказал бы всем, что это его результативность осенняя не случайность", - цитирует Аленичева "Чемпионат".
Напомним, Соболев перешел в "Спартак" из "Крыльев Советов" в зимнее трансферное окно на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона. Летом красно-белые могут выкупить 22-летнего футболиста за 4,5 миллиона евро.
В нынешнем сезоне Соболев провел за "Крылья" 18 матчей и забил 10 голов.
"Спартак" после 19 туров занимает десятое место в турнирной таблице, набрав 22 очка.
"В такую команду, как "Спартак", ему еще рано". Аленичев - о Соболеве
Бывший главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев прокомментировал переход нападающего Александра Соболева в московский клуб.
Фото: ФК "Спартак"
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