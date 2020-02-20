"Красно-белые" сегодня в Москве прошли медобследование, а затем провели тренировку на одном из полей в Тушино.
Выходя на тренировку вратарь москвичей Александр Максименко произнес фразу "дом, милый дом", которая опубликована в инстаграме команды.
"Спартак" в зимнюю паузу провел три сбора, на одном из которых выиграл Кубок Париматч Премьер. 22 февраля "Спартак" на "Открытие Арене" сыграет с "Пахтакором", а 29 февраля возобновит сезон в чемпионате матчем с "Динамо".
"Дом, милый дом". Эмоции Максименко от возвращения в Москву
Вратарь московского "Спартака" Александр Максименко рад возвращению команды в Москву.
Источник: ФК "Спартак"
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