- Дмитрий Тарасов подписал контракт и заявлен за "Рубин", поэтому расторгнуть соглашение уже нельзя. Клуб должен будет взять на себя обязательства по лечению и восстановлению игрока, даже если он не сыграл ни одного официального матча, - цитирует юриста Sport24.
У 32-летнего Тарасова диагностирован закрытый перелом со смещением левой малоберцовый кости, разрыв межберцового синдесмоза.
Юрист: "Рубин" должен взять все обязательства по лечению и восстановлению Тарасова
Юрист SILA International Lawyers Михаил Прокопец прокомментировал последствия полученной травмы Дмитрия Тарасова на тренировке "Рубина". Футболист на днях подписал контракт с казанцами на полгода.
Источник: ФК "Рубин"
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