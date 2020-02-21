Юрист: "Рубин" должен взять все обязательства по лечению и восстановлению Тарасова

Юрист SILA International Lawyers Михаил Прокопец прокомментировал последствия полученной травмы Дмитрия Тарасова на тренировке "Рубина". Футболист на днях подписал контракт с казанцами на полгода.

Источник: ФК "Рубин"