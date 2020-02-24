Гончаренко: в ЦСКА появилась "химия"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги учебно-тренировочных сборов "красно-синих".
Фото: РИА Новости
"Мы не забиваем больше двух мячей на сборах? Венец, цель игры — это гол. Мы много работаем для того, чтобы хорошо атаковать. На мой взгляд, мы стали гораздо лучше в позиционном нападении, хотя совершенству нет предела. Важно, что у нас появилась "химия", все друг друга хорошо знают, понимают, чего от кого можно ожидать. Мы долго шли к образованию "химии", и сейчас оно пришло. Но дифирамбы петь пока не хочется, оценку нам даст чемпионат", — цитирует Гончаренко официальный сайт ЦСКА.

Вчера игроки ЦСКА вернулись в Москву после сборов в Испании. Дальнейшую подготовку к весенней части чемпионата России "красно-синие" будут проходить на своей базе в Ватутинках.

Перед рестартом РПЛ ЦСКА идет на четвертом месте, отставая на 11 очков от лидирующего "Зенита".

Первую официальную игру подопечные Гончаренко проведут 29 февраля на "ВЭБ Арене" против "Урала", а 4 марта "армейцы" встретятся в дерби со "Спартаком" в матче 1/4 финала Кубка России.


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Теги: Гончаренко ЦСКА
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