Сейчас Макеев выступает за "Арарат".
"В целом практически вообще не играл, но ведь был частью хорошего коллектива, создавал конкуренцию, получал травмы. Поэтому, считаю, заслужил за всё своё время в "Спартаке" уйти красиво, с золотой медалью. Не думаю, что в ближайшие годы клуб повторит тот результат", - цитирует Макеева "Чемпионат".
Макеев выступал за "Спартак" с 2007 по 2017 год. Также футболист успел поиграть за "Ростов", "Сочи" и "Ротор". В активе 30-летнего защитника 3 матча за сборную России.
"Спартак" в нынешнем сезоне чемпионата России занимает десятое место в турнирной таблице, набрав 22 очка в 19 матчах.
Макеев: заслужил за всё своё время в "Спартаке" уйти красиво, с золотой медалью
Бывший футболист "Спартака" Евгений Макеев вспомнил чемпионский сезон 2016/2017.
Фото: ТАСС
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