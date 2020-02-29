Овчинников - о матче с "Уралом": в нашем чемпионате стоят колом сзади

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников прокомментировал ничейный результат в матче 20-го тура РПЛ против "Урала".
Фото: ПФК ЦСКА
"В первом тайме имели территориальное преимущество. К сожалению, создали немного моментов. "Урал" оборонялся всей командой у своих ворот. Чуть медленно играли, можно было побыстрее. Во втором пропустили необязательный гол, хорошо, что отыгрались. Это лучше, чем поражение. Все могли сыграть лучше.

Знали о проблеме стерильного владения. Чемпионат у нас специфический: стоят колом сзади в надежде на контратаку. На сборах все играют атака на атаку, много свободных зон, там проще реализовывать моменты и забивать голы. Как ни прискорбно, мы не перестроились на наши реалии. Забили бы первыми — результат был бы положительным", — цитирует Овчинникова Sport24.

Напомним, Сергей Овчинников в сегодняшнем матче с "Уралом" исполнял обязанности главного тренера "красно-синих", по причине дисквалификации Виктора Гончаренко.

Сегодняшний игровой день российской Премьер-лиги стартовал матчем на "ВЭБ Арене" между ЦСКА и "Уралом". Встреча завершилась со счётом - 1:1. У екатеринбуржцев отличился румынский полузащитник Эрик Бикфалви, а у "армейцев" на последних минутах игры защитник Марио Фернандес.

После этой игры ЦСКА с 35-ю очками временно поднялся на вторую строчку в турнирной таблице. "Урал" оказался на шестой позиции, имея в своей копилке 25 набранных очков.


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Теги: Овчинников ЦСКА Урал
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