"Насколько было сложно согласиться выйти на игру? Кто нас спрашивал? У нас никто не спрашивал согласия. Нам постоянно говорят, что важно делать поля. Сейчас же много технологий, мы в начале декабря и в марте играем на качественном поле. К нам не было ни одного нарекания по качеству газона в Екатеринбурге.
Я не знаю, почему так происходит. Тем более, что зима у нас была не холодная. Мы никуда не жалуемся, а просто фиксируем факт. Такая же ситуация была с Костромой. Если кто-то травму получит, кто за это будет отвечать?", — цитирует Иванова Sport24.
Сегодня "Уралу" предстоит сыграть в Ярославле с местным "Шинником" в матче четвертьфинала Олимп-Кубка России по футболу.
Ранее пресс-служба екатеринбургского клуба опубликовала фото, на котором видно неудовлетворительное состояние газона стадиона "Шинник".
Президент "Урала" - о состоянии газона в Ярославле: кто будет отвечать за травмы?
Президент "Урала" Григорий Иванов выразил недовольство состоянием поля на стадионе "Шинник" в Ярославле.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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