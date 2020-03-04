"Еще 10 дней назад было понятно, что на таком поле играть нельзя! Куда смотрел РФС? Почему "Урал" вхолостую сюда прилетел? Что это за издевательство?! Нам все карты спутали! Да еще сегодня днем делегат матча сказал, что поле на троечку? Он в своем уме?! Поле не готово! Точка. А пострадал "Урал", — цитирует Иванова "Спорт-Экспресс".
Сегодня в 18:30 мск в Ярославе должен был пройти четвертьфинальный матч Кубка России между местным "Шинником" и екатеринбургским "Уралом".
Пресс-служба РФС объявила о том, что матч отменён из-за неготовности поля.
Фотографии газона в Ярославле можно увидеть здесь.
О дате и времени игры будет объявлено позже.
Президент "Урала" - о переносе матча Кубка с "Шинником": куда смотрел РФС? Мы пострадали!
Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал перенос матча Кубка России с ярославским "Шинником".
Фото: "Спорт-Экспресс"
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