Голы, удаление, травмы, потасовки и камбэк. Это дерби!

«Спартак» в огненном матче буквально выгрыз путёвку в полуфинал Кубка России. «Красно-белые» обыграли ЦСКА в дополнительное время.
Фото - ФК "Спартак"
Для ЦСКА и «Спартака» Кубок России был шансом немного скрасить впечатление от неудачного сезона. «Красно-белые» провалились в Лиге Европы, да и совсем не впечатлили в чемпионате России. После провального старта в «Спартаке» сменился главный тренер, а клуб затеял очередную революцию, заменив лидеров прошлых сезонов новыми игроками.

ЦСКА в чемпионате страны тоже выступил не слишком удачно. 11 очков отставания после первой части сезона фактически лишило москвичей шансов на чемпионский титул. Впрочем, на повестке дня остаётся борьба за попадание в Лигу чемпионов и солидные призовые за участие в этом турнире. В Лиге Европы ЦСКА провалился, заняв последнее место в группе, которая на бумаге выглядела вполне проходной. В общем, Кубок России стал шансом завершить сезон с трофеем и для одних, и для других.

Огонь от Бакаева

Дерби началось без разведки. Уже на 4-й минуте Игорю Акинфееву пришлось доставать мяч из сетки ворот. Защитники ЦСКА сыграли безобразно, позволив Зелимхану Бакаеву преодолеть с мячом порядка 15 метров и пробить в дальний угол. Удар у Бакаева получился отменным, но Акинфеев, наверное, мог спасти свою команду.



Пока гости приходили в себя, «Спартак» провёл вторую результативную атаку. На этот раз Александр Соболев получил мяч в чужой штрафной, потолкался с защитниками, а затем уже Эсекьель Понсе похватил мяч, сместился в сторону и пробил с убойной позиции. Удивительно, но сразу трое защитников ЦСКА в этом эпизоде не смогли выбить мяч куда подальше.

Пропущенные мячи явно разозли «армейцев». Подарив сопернику такой гандикап, ЦСКА нужно было срочно спасать игру. Только вот Фёдор Чалов оставался в тени, а почти все атаки шли через прострелы Марио Фернандеса, на которые никто толком не открывался. Впрочем, «Спартак», может, и после зимней паузы впечатляет действиями впереди, но у своих ворот ошибается почти как в «лучшие» годы. Уже на 17-й минуте Игорь Дивеев сократил отставание до минимума. ЦСКА после очередного прострела с фланга сумел довести мяч до чужой вратарской, где оказался Дивеев. Тот первым касанием остановил мяч, а следом с левой ноги пробил с близкого расстояния.



Казалось, гол вернул ЦСКА в игру, только вот гости продолжали допускать чудовищные промахи в обороне. Игра в трёх центральных защитников явно не работала. Карпов, Дивеев и Васин то и дело проигрывали верховую борьбу, теряли позиции, а «Спартак» мог забить минимум 2-3 мяча ещё до перерыва.

Наказание последовало незамедлительно. В самом конце тайма Самуэль Жиго неудачно сыграл головой, выложив мяч Ильзату Ахметову. Полузащитник ЦСКА от 11-метровой отметки пушечным ударом отправил мяч в цель, не оставив ни единого шанса Александру Максименко.

Эмоции дерби

После такого огненного тайма пожар произошёл уже по пути в подтрибунное помещение. Бакаев минутами ранее получил травму в борьбе с Дивеевым, а после свистка заведённый Артём Ребров, находившийся на скамейке запасных, решил повыяснять отношения с Карповым. Голкипер «Спартака» толкнул в спину молодого футболиста ЦСКА, после чего уже «армейцы» бросились на обидчика. Любопытно, что «Спартак» в этой «дуэли» активнее всех представлял Соболев, только недавно появившийся в команде.

Начало второго тайма вполне могло повторить первые минуты матча. ЦСКА вновь много ошибался, позволяя сопернику создавать опасные моменты. Только на этот раз в завершающей стадии хозяевам не везло. После такого матча игра перешла в более стратегическую борьбу. ЦСКА уповал на быстрые контратаки, а «Спартак» пытался найти свои шансы в позиционке. В общем-то, моменты были и у тех, и у других. Но воспользоваться ими так и никто не сумел.

А оживление произошло в концовке матча. Уже на 90-й минуте мяч во время одной из атак «Спартака» угодил Дивееву в руку в штрафной ЦСКА, но арбитр не назначил пенальти. Ещё больше негодования «спартаковцев» вызвал эпизод, случившийся в первом овертайме. За небольшую отмашку (удар локтем в корпус) вторую жёлтую карточку получил Понсе, аргентинец оставил свою команду в меньшинстве. Любопытно, что первый «горчичник» он получил, бросившись в борьбу с Акинфеевым. В итоге Понсе едва не повторил собственный трюк с Шуниным, но своевременно убрал ногу. Акинфееву досталось локтем в лицо, что арбитр трактовал, как фол на жёлтую карточку.

ЦСКА, получив численное преимущество, наседал на ворота соперника и создал неплохие моменты. Появившийся на замену Шкурин проверил на прочность штангу ворот «Спартака». Он же бил в упор почти из пределов вратарской, но угодил в одного из защитников. А «Спартак» свой шанс подкараулил. На 107-й минуте Джордан Ларссон воспользовался ошибкой Дивеева, который не сумел выбить мяч после выноса Максименко. Дивеев остался позади шведа, а тот классно пробил низом с угла штрафной. К слову, Акинфеев вновь, наверное, мог выручить, но слишком поздно сложился. Хотя, опять же, удар Ларссона был классным.



В концовке хозяева всеми силами потягивали время, чем раздражали игроков и тренеров ЦСКА. «Спартак» удержал победу, упустив на последних минутах шикарный шанс (наконец, спас Акинфеев). А после финального свистка Виктор Гончаренко демонстративно отказался пожать руку Доменико Тедеско.

«Спартак» идёт дальше, у ЦСКА остаётся только чемпионат страны. Дальше Тедеско и «Спартак» ждёт ещё более мощное испытание — «Зенит», нацеливающийся на дубль.

Кубок России

1/4 финала

"Спартак" - ЦСКА - 3:2

Голы: Бакаев, 4, Понсе, 14, Дивеев, 17,Ахметов, 45+1, Ларссон, 107

"Спартак": Максименко, Жиго, Кутепов, Джикия, Айртон (Мельгарехо, 119), Рассказов (Ещенко, 90+1), Крал, Зобнин, Бакаев (Тиль, 46), Понсе, Соболев (Ларссон, 74).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, Карпов, Дивеев, Набабкин, Ахметов (Обляков, 78), Кучаев (Дзагоев, 82), Бистрович, Влашич, Чалов (Шкурин, 94).

Предупреждения: Кутепов, 34, Фернандес, 45+3, Понсе, 68, 103, Обляков, 80, Карпов, 97, Ребров (запас), 105, Зобнин, 109

Удаление: Понсе, 103


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Теги: Спартак ЦСКА
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