Голы, удаление, травмы, потасовки и камбэк. Это дерби!

4 – ГООООООООЛ! Бакаев кладет мяч точно в дальний угол!!! #СпартакЦСКА pic.twitter.com/BAaA6084Xp

? 23 апреля «Спартак» и «Зенит» сразятся за путёвку в финал Олимп Кубка России. #МАТЧПРЕМЬЕР #СпартакЦСКА pic.twitter.com/KaN4vnjxrO