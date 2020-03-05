"Все, от кого я ждал поддержки, были рядом. Кроме семьи поддерживали ребята, с которыми я общался в интернете. С которыми я в "Локомотиве" играл. Алан Чочиев прямо очень поддерживал, очень проявил себя, но я в нем и не сомневался.
Он был в "Крыльях", а руководство говорило ему: "Куда ты лезешь?" А он отвечал: "У меня есть свое мнение, и я вправе его высказать". Это очень ценно, и я считаю, что это правильно", — приводит слова Кокорина Sport24.
Напомним, что Александр Кокорин вышел из тюрьмы в сентябре прошлого года, где находился по уголовному делу по статье 116 УК РФ "побои" вместе с полузащитником "Ростова" Павлом Мамаевым.
В зимнее трансферное окно Александр Кокорин стал игроком "Сочи", перейдя на правах аренды до конца сезона из "Зенита". Контракт игрока с "сине-бело-голубыми" заканчивается ближайшим летом.
В дебютной игре за новую команду в 20-м туре РПЛ 28-летний форвард забил гол, но его команда проиграла тульскому "Арсеналу" - 1:2.
"Сочи" занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 15 очков. 8 марта команда Владимира Федотова проведет очередной матч в РПЛ против екатеринбургского "Урала".
Кокорин рассказал, кто поддерживал его во время нахождения в тюрьме
Фото: РИА Новости
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