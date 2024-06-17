Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Румыния
3 - 0 3 0
УкраинаЗавершен
Бельгия
0 - 1 0 1
СловакияЗавершен
Австрия
0 - 1 0 1
ФранцияЗавершен

Хомуха - о трансфере Шуманьского в ЦСКА: значит, не рассчитывают на Заболотного

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Заслуженный тренер России Дмитрий Хомуха высказался по поводу возможного трансфера игрока "Ариса" Артема Шуманьского в московский ЦСКА.
ФК "Арис"
"Конечно, ЦСКА берет Шуманского на перспективу, плюс он не будет легионером. Может быть, он выстрелит и будет ведущим футболистом. Если берут молодого Шуманского, то значит, в ЦСКА не рассчитывают на Заболотного", - цитирует слова Хомухи "Чемпионат".

Ранее в СМИ появлялась информация, что нападающий "Ариса" в скором времени пройдёт медосмотр в московском ЦСКА. Артем Шуманский провёл 18 матчей в составе кипрского клуба, забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи. Ранее он выступал за белорусский клуб БАТЭ из Борисова.

Трансферная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 400 тысяч евро.

В чемпионате Кипра-23/24 "Арис" занял итоговое 4 место.

Артем Шуманский ЦСКА Арис Антон Заболотный Дмитрий Хомуха
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится