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Агент Лукина: ведем переговоры с руководством ЦСКА по продлению контракта

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Тимофей Бердышев, агент защитника ЦСКА Матвея Лукина, рассказал о переговорах с руководством ЦСКА по поводу продления контракта своего клиента.
Фото: ФК ЦСКА
"Предложил ли ЦСКА новый контракт Лукину? Сейчас мы ведем переговорный процесс с руководством армейцев по продлению контракта с Матвеем", - цитирует слова агента "СЭ".

Матвей Лукин является воспитанником ЦСКА. За основной состав "армейцев" дебютировал 31 августа 2022 года в матче против московского "Торпедо" в рамках Кубка России. Всего защитник провёл 14 матчей и отметился 1 голевой передачей.

Трансферная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 700 тысяч евро.

Российские трансферы Матвей Лукин ЦСКА
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