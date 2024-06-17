"Предложил ли ЦСКА новый контракт Лукину? Сейчас мы ведем переговорный процесс с руководством армейцев по продлению контракта с Матвеем", - цитирует слова агента "СЭ".
Матвей Лукин является воспитанником ЦСКА. За основной состав "армейцев" дебютировал 31 августа 2022 года в матче против московского "Торпедо" в рамках Кубка России. Всего защитник провёл 14 матчей и отметился 1 голевой передачей.
Трансферная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 700 тысяч евро.
Агент Лукина: ведем переговоры с руководством ЦСКА по продлению контракта
Тимофей Бердышев, агент защитника ЦСКА Матвея Лукина, рассказал о переговорах с руководством ЦСКА по поводу продления контракта своего клиента.
Фото: ФК ЦСКА