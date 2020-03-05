"Дерби очень понравилось, футбол — это страсть, таким должен быть футбол, как вчерашнее дерби. Да, было много брака и ошибок, но обе команды были достойными. Бакаев очень понравился, молодые футболисты должны учиться у него", - цитирует Орлова Sport24.
Напомним, встреча прошла на "Открытие Арене" и завершилась победой красно-белых со счетом 3:2. Команда Доменико Тедеско вышла в полуфинал турнира, где сыграет с "Зенитом". Матч состоится в Санкт-Петербурге 23 апреля.
Орлов - о матче "Спартак" - ЦСКА: таким и должен быть футбол
Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от матча 1/4 финала Кубка России между "Спартаком" и ЦСКА.
Фото: Интерпресс
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!