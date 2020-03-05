"У нас есть разные точки зрения на развитие команды. Я не воюю с Сёминым. Я за клуб. Не за Палыча, Кикнадзе, игроков или совет директоров — за клуб. Хочу, чтобы у нас был клуб-победитель, чтобы наша команда достойно представляла страну в Европе. Хочу достойную финансовую базу, чтобы была стратегия развития, которую понимали бы и мы, и болельщики, и партнёры.У меня нет конфликта с Сёминым, я продолжаю относиться к нему с огромным уважением", - цитирует Кикнадзе "Чемпионат".
Ранее сообщалось, что руководство "Локомотива" не хочет продлевать контракт с Семиным, который истекает ближайшим летом. Специалист возглавляет команду с 2016 года.
"Локомотив" в нынешнем сезоне чемпионата России в 20 матчах набрал 35 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. Также команда участвовала в групповом этапе Лиги чемпионов, но заняла четвертое, последнее место и не вышла в плей-офф.
Кикнадзе: я не воюю с Сёминым. Я за клуб
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе прокомментировал информацию о том, что у него конфликт с главным тренером команды Юрием Семиным.
Фото: Rusfootball.info
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