Ранее в зарубежных СМИ сообщалось, что итальянский клуб хотел арендовать Миранчука до конца сезона с правом последующего выкупа.
31-го января РБК сообщал, что "Милан" предлагал за 24-летнего футболиста 18 миллионов евро, но российский клуб ответил отказом.
"Я не буду сейчас цифры называть, просто потому что не люблю это делать. Это внутреннее дело клуба и игрока. Они предлагали схему с арендой и опцией выкупа. В ситуации, в которой клуб бьется за право выхода в Лигу чемпионов, которая в прошлом сезоне принесла нам порядка 25 миллионов евро, при том, что мы набрали всего три очка, и та сумма, за которую нам предлагали арендовать нашего лучшего игрока… Мягко говоря, с рациональной точки зрения никакого интереса для клуба это не представляло", - цитирует Кикнадзе Sport24.
В нынешнем сезоне РПЛ Алексей Миранчук провел за "Локомотив" 17 матчей, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.
Миранчук является воспитанником "Локомотива". На его счету 213 матчей за клуб, в которых он забил 34 гола и отдал 43 голевые передачи.
"Локомотив" после 20 туров занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 35 очков. В следующем туре "железнодорожники" сыграют с "Ахматом". Встреча пройдет 8 марта.
"Никакого интереса для нас". Кикнадзе рассказал о предложении "Милана" по Алексею Миранчуку
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал, почему клуб в зимнее трансферное окно не отпустил полузащитника Алексея Миранчука в "Милан".
Фото: Sport24
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