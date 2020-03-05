"Никакого интереса для нас". Кикнадзе рассказал о предложении "Милана" по Алексею Миранчуку

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал, почему клуб в зимнее трансферное окно не отпустил полузащитника Алексея Миранчука в "Милан".
Фото: Sport24
Ранее в зарубежных СМИ сообщалось, что итальянский клуб хотел арендовать Миранчука до конца сезона с правом последующего выкупа.

31-го января РБК сообщал, что "Милан" предлагал за 24-летнего футболиста 18 миллионов евро, но российский клуб ответил отказом.

"Я не буду сейчас цифры называть, просто потому что не люблю это делать. Это внутреннее дело клуба и игрока. Они предлагали схему с арендой и опцией выкупа. В ситуации, в которой клуб бьется за право выхода в Лигу чемпионов, которая в прошлом сезоне принесла нам порядка 25 миллионов евро, при том, что мы набрали всего три очка, и та сумма, за которую нам предлагали арендовать нашего лучшего игрока… Мягко говоря, с рациональной точки зрения никакого интереса для клуба это не представляло", - цитирует Кикнадзе Sport24.

В нынешнем сезоне РПЛ Алексей Миранчук провел за "Локомотив" 17 матчей, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.

Миранчук является воспитанником "Локомотива". На его счету 213 матчей за клуб, в которых он забил 34 гола и отдал 43 голевые передачи.

"Локомотив" после 20 туров занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 35 очков. В следующем туре "железнодорожники" сыграют с "Ахматом". Встреча пройдет 8 марта.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Кикнадзе Миранчук Ал. Локомотив
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Руни: Ромеро мог бы и пропустить после моего удара
Ван Перси будет работать тренером в "Фейеноорде"
Мостовой: у меня судьба такая - не зовут, не приглашают работать главным тренером 2
"Спартак" опубликовал видео того, что осталось за кадром матча с ЦСКА
В "Химках" сообщили, что команда поставит задачу выйти в РПЛ, когда будет играть одними воспитанниками 1
Шкриньяр летом может перейти в "Манчестер Сити"
"Никакого интереса для нас". Кикнадзе рассказал о предложении "Милана" по Алексею Миранчуку 1
Кикнадзе: я не воюю с Сёминым. Я за клуб 4
Rusfootball.info ищет ведущего новостной ленты
"Локомотив" обратился в судейский комитет по итогам матча с "Зенитом" 3
"Барселона" в нынешнем сезоне показала худший показатель за 12 лет по набранным очкам
Бывший футболист московского "Динамо" возглавил "Брагу" 1
"Зенит" и "Спартак" не понимают, где будут играть, а "Химки" разносят "Торпедо" вместо "слива" сезона 5
Кикнадзе рассказал, почему "Локомотив" требует с Геркуса 144 млн рублей
Чорлука: в матче с "Ахматом" будет чуть-чуть странно без Семина
Агент Эдегора рассказал, что игрок мог перейти в "Барселону"
Соболев: игра с ЦСКА навсегда останется в моем сердце (видео)
Мать Криштиану Роналду рассказала о своем состоянии после инсульта
Впервые в истории Кубка Испании в финале сыграют два баскских клуба
"МЮ" благодаря победе над "Дерби Каунти" продлил беспроигрышную серию до 9 матчей
В АПЛ запретили рукопожатия перед матчами из-за коронавируса 6
Одноклубник Головина отстранен от выступлений на полгода за толчок арбитра 2
Кариус считает, что регулярные ошибки у него происходят из-за прожекторов на стадионах 4
Президент УЕФА думает, что Евро-2020 не будет отменен из-за коронавируса 2
Юран: победа над "Торпедо" - заслуга моих игроков
Два матча Лиги Европы пройдут без зрителей 1
"На чужих похоронах не танцуют". Спортивный психолог - о конфликте Тедеско и Гончаренко 7
Рубашко: вопрос с участием Кокорина в матче с "Зенитом" будет решаться перед игрой 4
"Ювентус" пристально следит за 18-летним игроком "Сантоса"
Ткаченко: сначала "Сельта" интересовалась Шомуродовым, но мы предложили Смолова 1
Все новости