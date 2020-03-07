Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, что никто из команды не выезжает из России в связи со вспышкой коронавируса в мире.
"У нас в команде никто не выезжает из России, мы находимся в Сочи. Завтра прилетаем в Петербург, после чего вновь возвращаемся в Сочи. После игры с "Тамбовом" будет большой перерыв в чемпионате на игры сборных, будем смотреть за ситуацией. Из РФС пока рекомендации не поступали", - цитирует Газизова РИА Новости.
Сегодня стало известно, что сотрудников некоторых клубов РПЛ проверяют на коронавирус .
"Уфа" в нынешнем сезоне занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков в 20 матчах.
В понедельник, 9 марта "Уфа" в рамках 21-го тура чемпионата России сыграет с "Зенитом". Матч начнется в 19:00 мск.
Газизов: у нас в команде никто не выезжает из России
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!